Россиянам старше 50 лет рассказали, как заработать на своем хобби

«Во-первых, нужно начать с анализа самой бизнес-идеи, определения целевой аудитории и подготовить самопрезентацию про ценность собственного продукта потребителю или клиенту. Многие пенсионеры предпочитают заниматься творчеством: рукоделием, созданием дизайнерской одежды и аксессуаров, кулинарией или выбирают рабочие профессии, такие как сварочное дело», — объяснила Алена Чукина.
Второе, что нужно сделать — стать самозанятым или зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, чтобы вести бизнес официально и расширять число клиентов. «Помимо этого, нужно знать, как продвигать свой товар или услугу, а также разбираться в финансовых вопросах», — уточнила карьерный эксперт.
По мнению Алены Чукиной, с таким подходом пенсионеры смогут почувствовать больше свободы, получая собственный доход, который в некоторых случаях превышает 100 тыс. рублей в месяц.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».