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Россиянам старше 50 лет рассказали, как заработать на своем хобби

Монетизировать хобби можно всего в пару шагов — пенсионеру достаточно определиться с занятием и проанализировать бизнес-идею, заявила «Газете.Ru» карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Вокруг Света

«Во-первых, нужно начать с анализа самой бизнес-идеи, определения целевой аудитории и подготовить самопрезентацию про ценность собственного продукта потребителю или клиенту. Многие пенсионеры предпочитают заниматься творчеством: рукоделием, созданием дизайнерской одежды и аксессуаров, кулинарией или выбирают рабочие профессии, такие как сварочное дело», — объяснила Алена Чукина.

Второе, что нужно сделать — стать самозанятым или зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, чтобы вести бизнес официально и расширять число клиентов. «Помимо этого, нужно знать, как продвигать свой товар или услугу, а также разбираться в финансовых вопросах», — уточнила карьерный эксперт.

По мнению Алены Чукиной, с таким подходом пенсионеры смогут почувствовать больше свободы, получая собственный доход, который в некоторых случаях превышает 100 тыс. рублей в месяц.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».