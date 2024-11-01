Россиянам старше 50 лет рассказали, как заработать на своем хобби

Второе, что нужно сделать — стать самозанятым или зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, чтобы вести бизнес официально и расширять число клиентов. «Помимо этого, нужно знать, как продвигать свой товар или услугу, а также разбираться в финансовых вопросах», — уточнила карьерный эксперт.