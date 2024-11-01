Reuters узнало о предложении Boeing повысить зарплату бастующим сотрудникам на 38%

«Рабочие Западного побережья США в понедельник проголосуют за улучшенное предложение по контракту», — пишет издание со ссылкой на заявление профсоюза.
Голосование рабочих состоится в понедельник, 4 ноября. Около 30 тыс. человек примут решение о дальнейшем сотрудничестве с компанией.
Все предыдущие предложения корпорации были отклонены.
23 октября рабочие заводов Boeing устроили забастовку и потребовали повышения зарплат на 40% за три года. Руководство предложило рост на 30% за четыре года и удвоение бонусов, но прийти к соглашению с профсоюзом им не удалось.
Позже, 12 октября, авиастроительная компания заявила о сокращении штата сотрудников на 10%. Представители Boeing заявили, что корпорация сейчас испытывает определенные финансовые трудности на фоне забастовок, что негативно сказывается на скорости производства. По его словам, задержки происходят в производстве самолетов 777X и 767 Freighter.
В последние месяцы Boeing находится в эпицентре скандалов, происшествия с лайнерами корпорации происходят регулярно по всему миру.
Так, 8 апреля сообщалось, что у самолета Boeing 737−800 американской авиакомпании Southwest Airlines во время взлета разрушилась обшивка правого двигателя.
В январе Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines был вынужден вернуться в аэропорт Портленда, совершив аварийную посадку из-за разгерметизации, что привело к выбросу заглушки двери. На следующий день Федеральное управление гражданской авиации США сообщило о приостановке эксплуатации некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9. Это решение затронуло 171 самолет.