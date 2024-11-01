Прогноз инфляции в России на ноябрь 2024 года: что ожидает экономику

«Возможно, со временем это приведет к стабилизации цен на один из наиболее сильно подорожавших продуктов этого года (по аналогии с яйцами в прошлом году). Скорее всего, в ноябре будут действовать те же факторы повышенной инфляции, что и в октябре, также в связи с сезонностью могут подорожать услуги транспорта и зарубежного туризма в преддверии новогодних праздников», — заключила Ольга Беленькая.