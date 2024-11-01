Прогноз инфляции в России на ноябрь 2024 года: что ожидает экономику

Последние недельные данные Росстата показывают, что темпы роста цен в конце октября ускорились. — за последнюю неделю инфляция разогналась до 0,27%, а с начала месяца по 28 октября достигла 0,73%. Об этом рассказала Финансам Mail Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».
По ее словам, наиболее заметно растут цены на продовольственные товары, такие как сливочное масло, молочная продукция, рыба, мясо. К этому добавился сезонный рост стоимости плодоовощной продукции. Среди непродовольственных товаров повышенными темпами дорожают лекарства, топливо.
«На инфляцию сейчас влияют прежде всего факторы ограничений со стороны предложения и увеличение издержек — рост оплаты труда при остром дефиците трудовых ресурсов, удорожание стоимости импорта в связи с ослаблением курса рубля и дополнительными транзакционными издержками на обход санкционных и расчетных ограничений внешней торговли, рост топливных и транспортных расходов, увеличение финансовых издержек из-за роста ставок по кредитам», — сказала Ольга Беленькая.
Также, отметила она, влияние на цены оказывают потери урожая весной этого года. К новым инфляционным факторам эксперт отнесла индексацию утильсбора на иностранную автотехнику на 70−85% с 1 октября и на 10−20% ежегодно до 2030 г. Это будет постепенно переноситься в рост стоимости импортных и отечественных автомобилей и увеличение затрат на перевозки.
«Кроме того, проинфляционный эффект в конце этого года и начале 2025 года могут дать пиковые бюджетные расходы, планируемые Минфином в 4кв. Исходя из данных Минфина за 9М24 и оценки за весь год, в 4 квартале 2024 года предстоят расходы на 13,3 трлн руб., или 34% всех годовых расходов федерального бюджета», — добавила аналитик.
Как подчеркнула Ольга Беленькая, власти, вместе с жесткой денежно-кредитной политикой Банка России, принимают точечные меры для ограничения роста цен. Она привела в пример дефицит сливочного масла, который пытаются закрыть поставками из «дружественных» стран.
«Возможно, со временем это приведет к стабилизации цен на один из наиболее сильно подорожавших продуктов этого года (по аналогии с яйцами в прошлом году). Скорее всего, в ноябре будут действовать те же факторы повышенной инфляции, что и в октябре, также в связи с сезонностью могут подорожать услуги транспорта и зарубежного туризма в преддверии новогодних праздников», — заключила Ольга Беленькая.
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