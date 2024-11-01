Правительство установило лимит энергопотребления для майнеров

Майнеры должны будут предоставлять налоговой службе данные об объеме полученной криптовалюты, а также сведения о том, куда она зачислена. «Если показатель окажется превышен, то заниматься майнингом можно будет после регистрации гражданина в качестве ИП и включения в реестр», — говорится в документе. Реестр майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры будут вести по утвержденным правительством правилам. Информацию из реестров смогут получать госорганы, ЦБ, местные сетевые организации и энергосистемы.
Вести реестр будет Федеральная налоговая служба. Майнерам необходимо самостоятельно предоставлять ведомству данные о полученной цифровой валюте и адресе-идентификаторе, на которой она была зачислена. При выявлении недостоверных сведений, нарушений «антиотмывочного» закона и режима потребления электроэнергии, где введен запрет на майнинг, а также в случае банкротства майнера исключат из реестра.
Сегодня, 1 ноября, вступил в силу закон о майнинге, разрешающий легально добывать криптовалюты. Президент Владимир Путин подписал документ в августе. Тогда же Минфин и Центробанк сообщили об обсуждении создания легальных криптобирж. Минэнерго в конце октября анонсировало запрет майнинга в некоторых регионах из-за энергодефицита.