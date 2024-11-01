Правительство установило лимит энергопотребления для майнеров

Майнеры должны будут предоставлять налоговой службе данные об объеме полученной криптовалюты, а также сведения о том, куда она зачислена. «Если показатель окажется превышен, то заниматься майнингом можно будет после регистрации гражданина в качестве ИП и включения в реестр», — говорится в документе. Реестр майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры будут вести по утвержденным правительством правилам. Информацию из реестров смогут получать госорганы, ЦБ, местные сетевые организации и энергосистемы.