Правительство одобрило поправки к проекту об IPO «Дом.РФ»

«Правительство одобрило поправки к законопроекту о проведении IPO для “Дом.РФ”. Разработанный Минфином России законопроект направлен на создание условий для проведения первого публичного размещения акций АО “Дом.РФ”. Инициатива позволит привлечь источники внебюджетного финансирования для дальнейшего развития компании, повысит ее стоимость, а также увеличит капитализацию фондового рынка», — сообщает Минфин.
«Предусматривается, что законодательно установленная доля владения Российской Федерацией акциями “Дом.РФ” снизится со 100% до 50% плюс одна акция. При этом за государством контрольный пакет», — говорится в сообщении.
Кроме того, для продолжения деятельности корпорации как единого института развития в жилищной сфере на законодательном уровне будут закреплены его ключевые функции. К их числу относятся: выпуск инфраструктурных облигаций, функции агента РФ по вовлечению в оборот земельных участков, а также оператора мер государственной поддержки.
IPO «Дом.РФ» планируется на вторую половину 2025 года, и Минфин рассчитывает выручить минимум 15 миллиардов рублей по итогам сделки, заявлял ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.