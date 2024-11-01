Правительство одобрило поправки к проекту об IPO «Дом.РФ»

Кроме того, для продолжения деятельности корпорации как единого института развития в жилищной сфере на законодательном уровне будут закреплены его ключевые функции. К их числу относятся: выпуск инфраструктурных облигаций, функции агента РФ по вовлечению в оборот земельных участков, а также оператора мер государственной поддержки.