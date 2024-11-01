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Права на товарные знаки Wildberries в перешли пользу «РВБ»

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Роспатент зарегистрировал переход прав на товарные знаки Wildberries в пользу «РВБ» — объединенной компании онлайн-ретейлера и оператора наружной рекламы Russ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании.

Источник: Shutterstock

«Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала переход прав на объекты интеллектуальной собственности Wildberries в пользу объединенной компании Wildberries и Russ (ООО “РВБ”). Соответствующие документы поступили в компанию», — рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в компании, речь идет о товарных знаках Wildberries, логотипе маркетплейса, суббрендах, включая «Ягодки» (онлайн-ретейлер подавал заявку на регистрацию этого товарного знака в 2022 году и использовал его в маркетинговых целях), а также об информационных системах. В целом переход прав зарегистрирован в отношении 28 объектов интеллектуальной собственности.

В середине июня Wildberries сообщил, что маркетплейс и группа Russ объединяются с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. Среди других целей объединения — предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия. В начале июля Wildberries и Russ учредили совместное предприятие — компанию «РВБ».

В июле ООО «Вайлдберриз» осуществило передачу своих активов в объединенную компанию. Как указали в пресс-службе, заявки в Роспатент на регистрацию отчуждения прав на объекты интеллектуальной собственности были поданы в том же месяце. В октябре в объединенную компанию были переданы активы группы Russ.