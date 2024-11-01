Права на товарные знаки Wildberries в перешли пользу «РВБ»

Как пояснили в компании, речь идет о товарных знаках Wildberries, логотипе маркетплейса, суббрендах, включая «Ягодки» (онлайн-ретейлер подавал заявку на регистрацию этого товарного знака в 2022 году и использовал его в маркетинговых целях), а также об информационных системах. В целом переход прав зарегистрирован в отношении 28 объектов интеллектуальной собственности.