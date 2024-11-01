По искам ГП в доход государства в 2024 году передали более 20 компаний

«В рамках исполнительных производств, возбужденных по искам Генеральной прокуратуры РФ в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции, в доход Российской Федерации обращено более 1,4 млрд акций ПАО “Дальневосточное морское пароходство”, 102 млн акций организаций, входящих в группу компаний “Макфа” и 660 млн акций ООО “Рольф моторс”, 330 объектов недвижимого имущества, шесть транспортных средств, 100% долей в уставных капиталах 23 компаний, а также денежные средства в размере более 1,5 млрд рублей», — сказал он.