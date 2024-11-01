По искам ГП в доход государства в 2024 году передали более 20 компаний

«В рамках исполнительных производств, возбужденных по искам Генеральной прокуратуры РФ в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции, в доход Российской Федерации обращено более 1,4 млрд акций ПАО “Дальневосточное морское пароходство”, 102 млн акций организаций, входящих в группу компаний “Макфа” и 660 млн акций ООО “Рольф моторс”, 330 объектов недвижимого имущества, шесть транспортных средств, 100% долей в уставных капиталах 23 компаний, а также денежные средства в размере более 1,5 млрд рублей», — сказал он.
Также в пользу Российской Федерации взысканы 100% долей в уставных капиталах организаций, принадлежащих должникам, в счет частичного возмещения ущерба в размере более 80 млрд руб. по искам Генпрокуратуры в связи с нарушением законодательства в сфере экологии и взыскания неосновательного обогащения.
Кроме того, по словам директора ФССП, в рамках исполнительных производств, возбужденных по рассматриваемым в судах искам Генеральной прокуратуры РФ, судебными приставами Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП России наложен обеспечительный арест в отношении свыше 4 тыс. объектов недвижимого имущества, 1,8 тыс. транспортных средств и 27 судов, более 6 тыс. единиц офисной техники и мебели, 21 тыс. единиц основных средств организаций, также наложен арест на 793 млн акций, принадлежащих должникам, и 26 товарных знаков.
Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 12:00 мск.