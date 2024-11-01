«Новатэк» сократил прибыль по РСБУ за девять месяцев на 39,4%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль «Новатэка» по российским стандартам бухгалтерского учета за январь — сентябрь 2024 года снизилась по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года на 39,4% и составила 242,2 млрд рублей. Это следует из материалов компании.
При этом выручка «Новатэка» за три квартала выросла на 15,7%, до 663,5 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 7,3%, до 266,4 млрд рублей.
Прибыль компании до налогообложения уменьшилась за отчетный период на 40,4%, до 280 млрд рублей, а прибыль от продаж выросла на 6,9%, до 124 млрд рублей.