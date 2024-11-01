«Новатэк» сократил прибыль по РСБУ за девять месяцев на 39,4%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль «Новатэка» по российским стандартам бухгалтерского учета за январь — сентябрь 2024 года снизилась по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года на 39,4% и составила 242,2 млрд рублей. Это следует из материалов компании.