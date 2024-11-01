Мосбиржа запустит аукцион обновления цен для стабилизации валютного рынка

Согласно релизу Мосбиржи, аукцион обновления цен будет автоматически запускаться при изменении границ ценового коридора торгуемого инструмента. Новые значения границ будут рассчитываться по истечении 10 секунд с моменты достижения инструментом цены одной из установленных границ. Длительность аукциона — 10 минут 30 секунд. Цена аукциона определяется в последние 30 секунд, после чего торги продолжаются по регламенту.
В Мосбирже отметили, что аукцион будет запущен по всем спот-инструментам валютной пары, по которой изменились границы ценового коридора. Это значит, что аукцион обновления цены будет проводиться одновременно для инструментов с расчетами «сегодня» (TOD), «завтра» (TOM), «Т+2» и в режиме «мелкие лоты» (TMS).
В разговоре с «РБК Инвестиции» пресс-служба Мосбиржи пояснила, что аукционы обновления цен аналогичны дискретным аукционам. «Торги на десять с половиной минут переводятся в режим аукциона, участники торгов и их клиенты продолжают подавать заявки, и что самое важное — они продолжают видеть заявки в своих терминалах и приложениях, что очень важно и дает понимание о настроениях на рынке», — рассказали в пресс-службе.
Дискретные аукционы — специальный режим торгов, при котором сделки проходят через центрального контрагента. Такой аукцион заменяет приостановку торгов при скачках цен на бумаги. Механизм дискретного аукциона применяется в случае, если цена акции меняется по сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение пяти минут.