Мосбиржа запустит аукцион обновления цен для стабилизации валютного рынка

В разговоре с «РБК Инвестиции» пресс-служба Мосбиржи пояснила, что аукционы обновления цен аналогичны дискретным аукционам. «Торги на десять с половиной минут переводятся в режим аукциона, участники торгов и их клиенты продолжают подавать заявки, и что самое важное — они продолжают видеть заявки в своих терминалах и приложениях, что очень важно и дает понимание о настроениях на рынке», — рассказали в пресс-службе.