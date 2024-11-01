Методолог назвал причину, мешающую россиянам возвращать кредиты

«Один из факторов увеличения просрочки может заключаться в том, что население брало кредиты еще по более низкой ставке. Сейчас, когда банки предлагают вклады по ставкам гораздо выше, чем выдан кредит, образуется разница, на которой можно заработать. Поэтому люди не торопятся отдавать деньги за кредит, помещают их на депозиты и вклады», — пояснил он.