Методолог назвал причину, мешающую россиянам возвращать кредиты

«Один из факторов увеличения просрочки может заключаться в том, что население брало кредиты еще по более низкой ставке. Сейчас, когда банки предлагают вклады по ставкам гораздо выше, чем выдан кредит, образуется разница, на которой можно заработать. Поэтому люди не торопятся отдавать деньги за кредит, помещают их на депозиты и вклады», — пояснил он.
По словам эксперта, некоторые россияне берут кредиты на имена своих близких. Так у одного банка появляется просрочка, а у другого — новый вклад, заключил Арсен Даллакян.
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