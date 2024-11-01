Маркетплейсы готовы к ноябрьским распродажам в России

Ранее Forbes писал, что сезон ноябрьских распродаж в России может сорваться: якобы из-за загруженности складов маркетплейсов продавцы не могут отгрузить товар, в результате селлеры занижают планы продаж.
«В преддверии ноябрьских распродаж и в целом высокого сезона ежесуточно на складах Wildberries раскладывается на хранение почти 19 млн товаров продавцов, это на 62% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Сейчас общая загруженность всех объектов компании составляет 90% — это значит, что компания обладает мощностями и ресурсами для того, чтобы принимать новые поставки», — сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
В свою очередь в «Яндекс Маркете» заявили, что продавцы платформы также не испытывают проблем с доступностью к отгрузке товаров на склады площадки: «Еще до начала высокого сезона мы ввели ряд мер для повышения эффективности». Там добавили, что более половины продавцов маркетплейса имеют отличный индекс качества и не сталкиваются ни с какими ограничениями при поставке товаров на склады.
Ozon поделился, что помимо запуска 1 миллиона квадратных метров логистической инфраструктуры по всей стране, маркетплейс с конца августа напоминает продавцам, что лучше привозить поставки заранее, чтобы найти удобный склад, дату и время для поставки, несмотря на высокий спрос перед распродажами. Там отметили, что логистическая инфраструктура справляется с высокой нагрузкой: «Свыше 90% покупателей получают заказы вовремя».
В ноябре традиционно проходят две главные распродажи осени — Всемирный день шопинга «11.11» и так называемая «черная пятница». В России в этом году они пройдут уже в восьмой и одиннадцатый раз. Ноябрьская распродажа «11.11» состоится, соответственно, 11-го числа, а «черная пятница» начнется в ночь с 28 на 29 ноября и продлится несколько дней.