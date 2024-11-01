Маркетплейсы готовы к ноябрьским распродажам в России

«В преддверии ноябрьских распродаж и в целом высокого сезона ежесуточно на складах Wildberries раскладывается на хранение почти 19 млн товаров продавцов, это на 62% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Сейчас общая загруженность всех объектов компании составляет 90% — это значит, что компания обладает мощностями и ресурсами для того, чтобы принимать новые поставки», — сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.