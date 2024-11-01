Компания «Автотех» выкупила активы «Рольфа»

«Да, — сказал он, отвечая на вопрос, владеет ли холдингом компания “Автомобильные технологии” и на неt ли выкупался “Рольф” у Росимущества. — Сделка была денежная, по рыночной стоимости. Была оценка Росимущества, по которой мы приобретали компанию. Сделка была не бесплатная, мы за неё платили. В параметрах 30−40 млрд руб., как аналитики говорили».
Как писала в сентябре газета «Коммерсант» со ссылкой на данные СПАРК, в конце августа АО «Автотех» заложило права по договору купли-продажи долей и акций неназванных компаний от 27 августа 2024 года, держатель залога в сообщении не раскрывался. Собеседник газеты на рынке слышал, что «Рольф» мог оцениваться примерно в 30 млрд руб. с учетом долга.
О компании
«Рольф» является одним из ведущих в России автомобильных дилеров.
В декабре 2023 года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому во временное управление Росимуществу перешли 660 759 610 акций «Рольфа», принадлежащих кипрскому офшору «Деланс лимитед», и 15 198 акций «Рольфа», принадлежащих «Рольф моторс». Под временное управление попали также все доли в уставном капитале «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольфтех». Как заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, такое решение связано с экономической целесообразностью и международной конъюнктурой.
В сентябре 2024 года «Рольф» сообщил, что новым владельцем холдинга стал бизнесмен Умар Кремлев. Позднее «Рольф» был исключен из активов, переданных во временное управление Росимущества.