Компания «Автотех» выкупила активы «Рольфа»

«Да, — сказал он, отвечая на вопрос, владеет ли холдингом компания “Автомобильные технологии” и на неt ли выкупался “Рольф” у Росимущества. — Сделка была денежная, по рыночной стоимости. Была оценка Росимущества, по которой мы приобретали компанию. Сделка была не бесплатная, мы за неё платили. В параметрах 30−40 млрд руб., как аналитики говорили».