Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания Apple отчиталась о росте выручки до $95 млрд

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Судебные приставы в текущем году обратили в доход государства по искам Генеральной прокуратуры РФ к нарушителям антикоррупционного законодательства 100% долей в уставных капиталах 23 компаний. Об этом в интервью ТАСС ко Дню судебного пристава рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

Источник: Reuters

Общая выручка Apple по итогу квартала составила $94,93 млрд, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако чистая прибыль сократилась почти на $10 млрд — с $23 млрд в прошлом году до $14,74 млрд. Падение связывают с выплатой налоговой задолженности правительству Ирландии в размере $10,2 млрд.

Прибыль на акцию составила $0,97, а без учета единовременного сбора — $1,64, что выше прошлогоднего показателя в $1,46.

Продажи iPhone принесли компании $46,22 млрд (рост на 5,5%), компьютеров Mac — $7,74 млрд (+1,71%), iPad — $6,95 млрд (+7,87%). Сегмент носимых устройств, товаров для дома и аксессуаров показал снижение на 3% с доходом в $9,04 млрд, в то время как услуги принесли компании $24,97 млрд, что на 11,91% больше по сравнению с прошлым годом.