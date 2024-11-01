Компания Apple отчиталась о росте выручки до $95 млрд

Общая выручка Apple по итогу квартала составила $94,93 млрд, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако чистая прибыль сократилась почти на $10 млрд — с $23 млрд в прошлом году до $14,74 млрд. Падение связывают с выплатой налоговой задолженности правительству Ирландии в размере $10,2 млрд.