Каким будет курс рубля 2 ноября 2024: прогноз эксперта

Рубль сегодня вернулся к умеренному ослаблению, юань на Мосбирже подходил к 13,69, доллар, по индикаторам срочного рынка, перевалил за 97,5. Как отметили в самом ЦБ, в последние месяцы ослабление курса было связано «со снижением положительного сальдо текущего счета — за счет некоторого снижения экспорта и увеличения импорта». Негатив усиливает постепенная активизация сезонного подъема спроса на импортные товары. От более сильного снижения рубль оберегают жесткая ДКП, меры валютного контроля, интервенции ЦБ. На следующей неделе Минфин объявит об объеме операций в рамках бюджетного правила на следующий месячный период. Если чистые продажи валюты вырастут, рубль получит небольшую поддержку. Краткосрочный прогноз по паре юань-рубль — 13,5−13,8, доллар может двигаться в пределах 96−98.