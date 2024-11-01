Каким будет курс рубля 2 ноября 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи в пятницу двигался разнонаправленно. Покупки наблюдались на фоне ослабления рубля и ценового подъема в нефти, пытающей пробиться к $75. В то же время тема высокой ключевой ставки продолжает давить на сентимент, сдерживая биржевых «быков».
Сегодня инвесторы получили порцию важных статданных. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin за октябрь не только превысил ожидания, но и вошел в зону роста (более 50 п.).
В США вышел месячный отчет по рынку труда. Число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в октябре выросло на 12 тыс. при прогнозе +115 тыс. По-видимому, это связано с разрушениями, вызванными ураганами, а также с забастовками работников аэрокосмических предприятий.
Завтра, в рабочую субботу, российский рынок будет торговаться без зарубежных ориентиров. ЦБ опубликует протокол последнего заседания по вопросам денежно-кредитной политики, Московская Биржа раскроет данные по объему торгов за октябрь.
С учетом приближения выходных и отсутствия торгов на внешних рынках можно ожидать низкой активности и минимальной волатильности индекса Мосбиржи. Прогноз на 2 ноября — 2525−2625 п.
Рубль сегодня вернулся к умеренному ослаблению, юань на Мосбирже подходил к 13,69, доллар, по индикаторам срочного рынка, перевалил за 97,5. Как отметили в самом ЦБ, в последние месяцы ослабление курса было связано «со снижением положительного сальдо текущего счета — за счет некоторого снижения экспорта и увеличения импорта». Негатив усиливает постепенная активизация сезонного подъема спроса на импортные товары. От более сильного снижения рубль оберегают жесткая ДКП, меры валютного контроля, интервенции ЦБ. На следующей неделе Минфин объявит об объеме операций в рамках бюджетного правила на следующий месячный период. Если чистые продажи валюты вырастут, рубль получит небольшую поддержку. Краткосрочный прогноз по паре юань-рубль — 13,5−13,8, доллар может двигаться в пределах 96−98.
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