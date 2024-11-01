Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в октябре вырос до 50,6 пункта

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре 2024 года вырос до 50,6 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании S&P Global.
«Последние данные свидетельствуют о незначительном улучшении состояния отрасли после небольшого ухудшения условий работы в конце третьего квартала», — говорится в исследовании.
Также, по данным S&P Global, темпы общего роста были ниже, чем в среднем по серии. Между тем, объем производства на российских предприятиях продолжил снижаться в октябре, причем падение продолжается второй месяц подряд.
В исследовании отмечается, что, несмотря на снижение общего объема новых заказов, российские производители товаров третий месяц подряд увеличивают количество новых экспортных заказов. Темпы роста ускорились до максимальных с января 2008 года на фоне роста спроса со стороны покупателей из соседних стран.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее замедление.