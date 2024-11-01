Глава ФССП: приставы взыщут с должников более 1 трлн рублей в 2024 году

По его словам, за девять месяцев 2024 года взысканная сумма составила почти 845 млрд рублей. В бюджетную систему Российской Федерации взыскано более 332 млрд рублей, в пользу физических лиц — почти 145 млрд рублей, в пользу юридических лиц — более 388 млрд рублей.