Глава ФССП: приставы взыщут с должников более 1 трлн рублей в 2024 году

«Учитывая динамику взыскания за девять месяцев 2024 года, по итогам 2024 года, думаю, мы также преодолеем рубеж общей взысканной суммы в 1 трлн рублей», — отметил он.
По его словам, за девять месяцев 2024 года взысканная сумма составила почти 845 млрд рублей. В бюджетную систему Российской Федерации взыскано более 332 млрд рублей, в пользу физических лиц — почти 145 млрд рублей, в пользу юридических лиц — более 388 млрд рублей.
«В течение последних двух лет мы принудительно взыскиваем более 1 трлн рублей», — рассказал Аристов.