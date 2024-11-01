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Глава ФССП: приставы взыщут с должников более 1 трлн рублей в 2024 году

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Взысканные судебными приставами России долги в 2024 году вновь превысят 1 трлн рублей. Об этом в интервью ТАСС ко Дню судебного пристава рассказал директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

Источник: Freepik

«Учитывая динамику взыскания за девять месяцев 2024 года, по итогам 2024 года, думаю, мы также преодолеем рубеж общей взысканной суммы в 1 трлн рублей», — отметил он.

По его словам, за девять месяцев 2024 года взысканная сумма составила почти 845 млрд рублей. В бюджетную систему Российской Федерации взыскано более 332 млрд рублей, в пользу физических лиц — почти 145 млрд рублей, в пользу юридических лиц — более 388 млрд рублей.

«В течение последних двух лет мы принудительно взыскиваем более 1 трлн рублей», — рассказал Аристов.