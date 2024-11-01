FT назвала экономические факторы, способные повлиять на итог выборов в США

По словам бывшего экономического консультанта Белого дома Марты Гимбел, это «может быть просто худшим отчетом» для тех, кто хотел бы видеть американскую экономику очень успешной. Подобная ситуация не на руку Харрис, которая изо всех сил пытается «поддержать свой авторитет» в экономических вопросах, говорится в публикации.