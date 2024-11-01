FT назвала экономические факторы, способные повлиять на итог выборов в США

Экономисты полагают, что ближайший отчет о показателях занятости в стране «может стать одним из самых худших за время президентства Джо Байдена» всего за несколько дней до выборов, затмив «впечатляющее восстановление экономики после COVID-19».
По словам бывшего экономического консультанта Белого дома Марты Гимбел, это «может быть просто худшим отчетом» для тех, кто хотел бы видеть американскую экономику очень успешной. Подобная ситуация не на руку Харрис, которая изо всех сил пытается «поддержать свой авторитет» в экономических вопросах, говорится в публикации.
Согласно последнему опросу, проведенному FT совместно со Школой бизнеса Стивена Росса при Мичиганском университете, 44% избирателей больше доверяют в управлении экономикой кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу. В поддержку Харрис выступили 43% респондентов.