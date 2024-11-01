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FT назвала экономические факторы, способные повлиять на итог выборов в США

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Возможное снижение показателей занятости в США в октябре из-за последствий ураганов «Хелен» и «Милтон», длительной забастовки работников корпорации Boeing может повлиять на шансы кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на президентских выборах 5 ноября. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Экономисты полагают, что ближайший отчет о показателях занятости в стране «может стать одним из самых худших за время президентства Джо Байдена» всего за несколько дней до выборов, затмив «впечатляющее восстановление экономики после COVID-19».

По словам бывшего экономического консультанта Белого дома Марты Гимбел, это «может быть просто худшим отчетом» для тех, кто хотел бы видеть американскую экономику очень успешной. Подобная ситуация не на руку Харрис, которая изо всех сил пытается «поддержать свой авторитет» в экономических вопросах, говорится в публикации.

Согласно последнему опросу, проведенному FT совместно со Школой бизнеса Стивена Росса при Мичиганском университете, 44% избирателей больше доверяют в управлении экономикой кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу. В поддержку Харрис выступили 43% респондентов.