Экспорт СПГ в октябре достиг максимума за год

Рост экспорта СПГ в октябре связан в первую очередь с фактором сезонности — увеличением потребления в результате начала отопительного сезона, полагает Иван Тимонин из «Имплементы». Рост поставок с начала года он связывает с тем, что в 2023 году для проведения планового технического обслуживания приостанавливалась работа ряда крупных российских активов — двух крупнотоннажных очередей «Ямал СПГ», а также «Сахалина-2». «В этом же году на сравнительно короткий период приостанавливалась работа только “Сахалина-2”, что транслировалось в рост показателей», — напоминает эксперт. По итогам года Иван Тимонин ожидает, что РФ экспортирует около 32,5 млн тонн СПГ.