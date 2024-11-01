Экспорт СПГ в октябре достиг максимума за год

Экспорт российского СПГ в октябре оказался самым высоким в текущем году — 3,06 млн тонн, что на 2,5% больше, чем годом ранее, следует из данных Kpler. Показатель уступает лишь рекорду в 3,2 млн тонн, установленному в декабре 2023 года. В целом в январе—октябре отгрузки СПГ из РФ выросли на 4,65% год к году, до 27,4 млн тонн.
Из октябрьских объемов 1,33 млн тонн отправилось в Азию, 1,16 млн тонн — в Европу. Направления остальных отгрузок пока неясны. На протяжении всего года основным рынком для российских СПГ-заводов оставалась Европа, занявшая до 53% от общих поставок за десять месяцев. В период открытия навигации по Севморпути часть грузов из РФ традиционно переориентируется на рынки АТР.
Отгрузки с «Ямал СПГ» НОВАТЭКа в октябре выросли на 1% год к году, составив 1,81 млн тонн. Бельгия после двухмесячного перерыва вернулась к закупкам СПГ с «Ямал СПГ», в эту страну было экспортировано 220 тыс. тонн. Наибольшие объемы СПГ с площадки шли во Францию (505 тыс. тонн) и Китай (442 тыс. тонн). За десять месяцев с «Ямал СПГ» экспортировано 17,4 млн тонн СПГ, что на 7,4% больше, чем годом ранее. Завод НОВАТЭКа и Газпромбанка «Криогаз Высоцк» в октябре снизил отгрузки на 1,6% год к году, до 228,8 тыс. тонн.
Попавший под санкции США проект «Арктик СПГ-2» испытывает сложности с реализацией партий из-за отказов покупателей брать грузы и нехватки танкерного флота. Большая часть партий СПГ перегружена в плавучие хранилища — «Саам ПХГ» и «Коряк ПХГ».
Правительство РФ рассчитывало, что по итогам 2024 года Россия нарастит экспорт СПГ с 32,3 млн тонн в 2023 году до 38 млн тонн в основном за счет запуска первой линии на заводе «Арктик СПГ-2», так как остальные заводы уже работают на полную мощность. Но после того как в текущем году проект стал главной целью американских санкций, прогноз экспорта СПГ был снижен до 35,2 млн тонн.
Малотоннажный проект «Газпрома» «Портовая СПГ», несмотря на то что часть флота осталась без доступа к европейскому рынку, продолжает поддерживать отгрузки на стабильном уровне. Сейчас танкер «Великий Новгород» с грузом «Портовой СПГ» направляется в Азию, точка назначения второго пока не определена. В последние месяцы СПГ-завод поставляет по партии грузов в Китай и Испанию.
Рост экспорта СПГ в октябре связан в первую очередь с фактором сезонности — увеличением потребления в результате начала отопительного сезона, полагает Иван Тимонин из «Имплементы». Рост поставок с начала года он связывает с тем, что в 2023 году для проведения планового технического обслуживания приостанавливалась работа ряда крупных российских активов — двух крупнотоннажных очередей «Ямал СПГ», а также «Сахалина-2». «В этом же году на сравнительно короткий период приостанавливалась работа только “Сахалина-2”, что транслировалось в рост показателей», — напоминает эксперт. По итогам года Иван Тимонин ожидает, что РФ экспортирует около 32,5 млн тонн СПГ.