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Экспорт российского дизельного топлива упал до минимума

Экспорт дизельного топлива и газойля из России по итогам октября снизится до 685 тысяч баррелей в сутки — минимума с октября 2020 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Kpler.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Отмечается, что затянулись ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, такая тенденция наблюдается с 2022 года. Некоторые НПЗ не запустят раньше ноября.

На этом фоне нефтепереработка упала до 5,1 млн баррелей в сутки, минимального с 2022 года показателя. Поэтому экспорт нефтепродуктов снизился на 15%, до 685 тысяч баррелей в сутки.

Согласно данным Kpler, Турция осталась крупнейшим покупателем российского дизельного топлива — страна импортирует 44% топлива. Однако, поставки в Турцию сократились на 10%, а в Бразилию, вторую по объему закупок, — в 2 раза.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».