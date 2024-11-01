Экспорт российского дизельного топлива упал до минимума

Отмечается, что затянулись ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, такая тенденция наблюдается с 2022 года. Некоторые НПЗ не запустят раньше ноября.
На этом фоне нефтепереработка упала до 5,1 млн баррелей в сутки, минимального с 2022 года показателя. Поэтому экспорт нефтепродуктов снизился на 15%, до 685 тысяч баррелей в сутки.
Согласно данным Kpler, Турция осталась крупнейшим покупателем российского дизельного топлива — страна импортирует 44% топлива. Однако, поставки в Турцию сократились на 10%, а в Бразилию, вторую по объему закупок, — в 2 раза.
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