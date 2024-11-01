Эксперты связали снижение доходов кибермошенников с заявлением Дурова

После заявления основателя Telegram Павла Дурова произошло снижение доходов кибермошенников, работающих по схеме «Мамонт» для хищения денег и данных с банковских карт, рассказали в компании F.A.C.C.T.
23 сентября Дуров сообщил, что Telegram может раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы. По его словам, злоумышленники использовали поиск в мессенджере для продажи незаконных товаров, но за последние несколько недель команда модераторов сделала поиск в мессенджере намного безопаснее, а весь подобный контент больше не доступен.
В начале октября он рассказал, что мессенджер с 2018 года раскрывает властям IP-адреса и номера телефонов преступников в соответствии с политикой конфиденциальности в случае получения «правильно оформленного юридического запроса по соответствующим линиям связи». Эти заявления разработчик сделал после задержания в Париже в августе. Во Франции его обвинили в содействии незаконной деятельности в Telegram из-за недостаточной модерации и отказа сотрудничать с властями.
Как отметили в F.A.C.C.T., после того, как Дуров рассказал об этих мерах борьбы со злоумышленниками, «некоторые мошеннические группы стали отказываться от взаимодействия в мессенджере».
«Как результат, доходы 70% мошеннических групп, работающих по схеме “Мамонт”, за четыре недели с момента заявления Дурова сократились в среднем на 22% — с 58 млн до 45 млн руб.», — говорится в имеющемся в распоряжении РБК сообщении.
Схема «Мамонт» появилась в 2019 году, уточняют в F.A.C.C.T. Кража данных и денег происходит при оплате фейковой покупки товаров, бронировании жилья, совместных поездках
Сейчас, как подсчитали эксперты, есть 16 крупных активных групп мошенников, в составе которых действуют более 20 тыс. человек. За год, с июля 2023-го по июнь 2024-го, общее количество групп, работающих по схеме «Мамонт», увеличилось на 15%, до 1566.