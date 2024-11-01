Эксперты связали снижение доходов кибермошенников с заявлением Дурова

В начале октября он рассказал, что мессенджер с 2018 года раскрывает властям IP-адреса и номера телефонов преступников в соответствии с политикой конфиденциальности в случае получения «правильно оформленного юридического запроса по соответствующим линиям связи». Эти заявления разработчик сделал после задержания в Париже в августе. Во Франции его обвинили в содействии незаконной деятельности в Telegram из-за недостаточной модерации и отказа сотрудничать с властями.