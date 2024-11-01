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Эксперты объяснили низкую эффективность ключевой ставки

Центральный банк Российской Федерации, несмотря на критику, продолжает настаивать на том, что высокая ключевая ставка является необходимой мерой в противостоянии инфляционным процессам и не представляет угрозы для экономического роста. Однако эксперты, опрошенные изданием «Ведомости», выражают сомнения в правильности этой стратегической позиции и указывают на возможные риски, возникающие вследствие текущей монетарной политики.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Экономист Виктор Тунев, ведущий Telegram-канала Truevalue, полагает, что ставка на самом деле сыграла значительную проинфляционную роль. «Она, в первую очередь, разогрела спрос на льготный кредит, а впоследствии, достигнув сверхвысоких уровней в реальном выражении, начала вливаться в цены и издержки экономической системы, а также способствовала созданию процентных доходов из воздуха, что связано с рисками для заемщиков с высокой кредитной нагрузкой» — рассказал Тунев.

Экономист и автор Telegram-канала Spydell_Finance Павел Рябов соглашается, что инфляция в России не имеет чисто монетарной природы. «Триггером роста цен стали затраты, связанные с санкциями. Эти издержки могут составлять от 15 до 60% от стоимости товара», — отметил он.

Кроме этого, Рябов указывает на влияние курсовых изменений, подчеркнув, что с 2021 года курс доллара вырос с 74 до 96 рублей. «С учетом санкций против Московской биржи, эффективный курс может быть еще выше, достигая 120 рублей», — говорит эксперт.

Еще одним значимым фактором, ускоряющим инфляцию, Рябов считает военные расходы бюджета, включая выплаты участникам СВО, а также дефицит кадров и связанное с ним давление на зарплаты.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».