Эксперты объяснили низкую эффективность ключевой ставки

Экономист Виктор Тунев, ведущий Telegram-канала Truevalue, полагает, что ставка на самом деле сыграла значительную проинфляционную роль. «Она, в первую очередь, разогрела спрос на льготный кредит, а впоследствии, достигнув сверхвысоких уровней в реальном выражении, начала вливаться в цены и издержки экономической системы, а также способствовала созданию процентных доходов из воздуха, что связано с рисками для заемщиков с высокой кредитной нагрузкой» — рассказал Тунев.