Эксперты объяснили низкую эффективность ключевой ставки

Экономист Виктор Тунев, ведущий Telegram-канала Truevalue, полагает, что ставка на самом деле сыграла значительную проинфляционную роль. «Она, в первую очередь, разогрела спрос на льготный кредит, а впоследствии, достигнув сверхвысоких уровней в реальном выражении, начала вливаться в цены и издержки экономической системы, а также способствовала созданию процентных доходов из воздуха, что связано с рисками для заемщиков с высокой кредитной нагрузкой» — рассказал Тунев.
Экономист и автор Telegram-канала Spydell_Finance Павел Рябов соглашается, что инфляция в России не имеет чисто монетарной природы. «Триггером роста цен стали затраты, связанные с санкциями. Эти издержки могут составлять от 15 до 60% от стоимости товара», — отметил он.
Кроме этого, Рябов указывает на влияние курсовых изменений, подчеркнув, что с 2021 года курс доллара вырос с 74 до 96 рублей. «С учетом санкций против Московской биржи, эффективный курс может быть еще выше, достигая 120 рублей», — говорит эксперт.
Еще одним значимым фактором, ускоряющим инфляцию, Рябов считает военные расходы бюджета, включая выплаты участникам СВО, а также дефицит кадров и связанное с ним давление на зарплаты.
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