Эксперт объяснил, почему в России не приживется четырехдневная рабочая неделя

В существующей экономической ситуации, характеризующейся низкой производительностью и острейшим дефицитом квалифицированных кадров, внедрение четырехдневной рабочей недели может стать дополнительной нагрузкой для компаний. В то время, когда многие предприятия и так сталкиваются с затруднениями в поддержании уровня эффективности, сокращение рабочих дней может дополнительно снизить производительность, что особенно пагубно в кризисное время.