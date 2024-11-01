Эксперт объяснил, почему в России не приживется четырехдневная рабочая неделя

В существующей экономической ситуации, характеризующейся низкой производительностью и острейшим дефицитом квалифицированных кадров, внедрение четырехдневной рабочей недели может стать дополнительной нагрузкой для компаний. В то время, когда многие предприятия и так сталкиваются с затруднениями в поддержании уровня эффективности, сокращение рабочих дней может дополнительно снизить производительность, что особенно пагубно в кризисное время.
«Сотрудников в стране катастрофически не хватает, — поясняет эксперт Алексей Моженков. — Сокращая рабочее время, мы создаем дополнительное давление на те ресурсы, которые и так на пределе. Снижение числа рабочих дней только увеличит нагрузку на оставшихся сотрудников и усложнит выполнение ключевых задач, что может привести к снижению качества и падению доходов».
Основатель Mozhenkov Progress Consulting задается важным вопросом — как отнесутся сотрудники к сокращению заработной платы на 20%, если уменьшить число рабочих дней в месяце.
Сокращение рабочей недели в условиях текущего кадрового кризиса и низкой производительности бизнеса может стать серьезной преградой для экономического развития. Если продуктивность большинства компаний будет снижена, это может серьезно ударить по ВВП страны и снизить налоговые поступления, что только усложнит экономические трудности.
«Экономика и бизнес сегодня не готовы к таким изменениям, — заключает Моженков, — Это скорее тренд, который может быть оправдан в отдельных случаях. В условиях кризиса мы не можем позволить себе экспериментировать с производительностью и устойчивостью компаний».
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