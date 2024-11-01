Эксперт объяснил, почему приходится переплачивать по кредитам

Экономист подсчитал, что обслуживание кредита на 100 тыс. рублей под 27% сроком на 12 месяцев при размере ежемесячного взноса примерно в 10 тыс. рублей (18% от средней заработной платы в России) обойдется примерно в 20 тыс. рублей.
По словам Игоря Балынина, на ставку банка влияет не только ставка Банка России, но и наличие обеспечения по кредиту. Экономист добавил, что Центральный Банк ужесточает требования к кредитным организациям по займам без обеспечения, чтобы в стране не сформировался «кредитный пузырь».
Как отметил Игорь Балынин, ставка может еще подрасти из-за политики ЦБ, тогда увеличится размер платежа и его доля в доходах. Экономист посоветовал гражданам не нарушать сроки внесения платежей — это поможет избежать штрафов и не переплачивать дополнительно за обслуживание займа.
«В ближайшие годы мы ожидаем снижения ключевой ставки, что повлечет за собой и уменьшение ставок по потребительским кредитам», — подчеркнул эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Title: Как сократить расходы по кредиту: советы эксперта.
Description: Рассказываем, почему кредиты такие дорогие, как платить по кредиту меньше, когда ЦБ уменьшит ставки.