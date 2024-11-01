Эксперт объяснил, почему приходится переплачивать по кредитам

По словам Игоря Балынина, на ставку банка влияет не только ставка Банка России, но и наличие обеспечения по кредиту. Экономист добавил, что Центральный Банк ужесточает требования к кредитным организациям по займам без обеспечения, чтобы в стране не сформировался «кредитный пузырь».