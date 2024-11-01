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Эксперт объяснил, почему приходится переплачивать по кредитам

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что среди россиян наиболее популярны потребительские кредиты без залога, условия которых предусматривают огромные переплаты.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Coru

Экономист подсчитал, что обслуживание кредита на 100 тыс. рублей под 27% сроком на 12 месяцев при размере ежемесячного взноса примерно в 10 тыс. рублей (18% от средней заработной платы в России) обойдется примерно в 20 тыс. рублей.

По словам Игоря Балынина, на ставку банка влияет не только ставка Банка России, но и наличие обеспечения по кредиту. Экономист добавил, что Центральный Банк ужесточает требования к кредитным организациям по займам без обеспечения, чтобы в стране не сформировался «кредитный пузырь».

Как отметил Игорь Балынин, ставка может еще подрасти из-за политики ЦБ, тогда увеличится размер платежа и его доля в доходах. Экономист посоветовал гражданам не нарушать сроки внесения платежей — это поможет избежать штрафов и не переплачивать дополнительно за обслуживание займа.

«В ближайшие годы мы ожидаем снижения ключевой ставки, что повлечет за собой и уменьшение ставок по потребительским кредитам», — подчеркнул эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Title: Как сократить расходы по кредиту: советы эксперта.

Description: Рассказываем, почему кредиты такие дорогие, как платить по кредиту меньше, когда ЦБ уменьшит ставки.