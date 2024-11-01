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Эксперт назвал самые распространенные схемы мошенников на маркетплейсах в период скидок

В периоды скидок на маркетплейсах активизируются мошенники. Они наживаются на людях, теряющих внимательность в погоне за выгодой. Об этом «Ленте.ру» рассказал специалист по информационной безопасности, директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail

Фишинговые рассылки

Одной из самых популярных мошеннических схем эксперт назвал фишинг — отправка письма со ссылкой на фейковый сайт, где просят заполнить данные банковской карты.

«Чтобы обезопасить себя, не переходите по ссылкам в таких письмах. Лучше самостоятельно проверьте информацию о стоимости товара на сайте или в приложении. Если же вы уже ввели данные и поняли, что попались в ловушку, как можно быстрее заблокируйте свои счета и карты», — сказал Павел Коваленко.

Взлом аккаунтов

Второй распространенной схемой специалист назвал взлом аккаунтов продавцов. Мошенники получают доступ к страничке, снижают цены, получают оплату и исчезают, пояснил он. Павел Коваленко порекомендовал настороженно относиться к резкому падению стоимости товара, а также, в случае, если продукция в наличии не соответствует профилю продавца, обращаться в техподдержку маркетплейса.

Страницы-однодневки

Осуществляя эту схему, злоумышленники создают страницу на маркетплейсе. Покупателя при заказе товаров с нее просят связаться с менеджером в стороннем мессенджере, затем предлагают переоформить товар, так как он якобы закончился либо его не могут доставить. Когда покупатель соглашается, мошенники запрашивают данные для оплаты и присылают фейковые ссылки на товар на маркетплейсе.

Павел Коваленко призвал не переходить в сторонние приложения. «Пока операция совершается на маркетплейсе, она защищена им самим, как только вы выходите за его пределы — маркетплейс ничего не сможет сделать», — пояснил специалист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».