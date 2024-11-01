Эксперт назвал самые распространенные схемы мошенников на маркетплейсах в период скидок

«Чтобы обезопасить себя, не переходите по ссылкам в таких письмах. Лучше самостоятельно проверьте информацию о стоимости товара на сайте или в приложении. Если же вы уже ввели данные и поняли, что попались в ловушку, как можно быстрее заблокируйте свои счета и карты», — сказал Павел Коваленко.