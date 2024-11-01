Эксперт назвал самые распространенные схемы мошенников на маркетплейсах в период скидок

Фишинговые рассылки
Одной из самых популярных мошеннических схем эксперт назвал фишинг — отправка письма со ссылкой на фейковый сайт, где просят заполнить данные банковской карты.
«Чтобы обезопасить себя, не переходите по ссылкам в таких письмах. Лучше самостоятельно проверьте информацию о стоимости товара на сайте или в приложении. Если же вы уже ввели данные и поняли, что попались в ловушку, как можно быстрее заблокируйте свои счета и карты», — сказал Павел Коваленко.
Взлом аккаунтов
Второй распространенной схемой специалист назвал взлом аккаунтов продавцов. Мошенники получают доступ к страничке, снижают цены, получают оплату и исчезают, пояснил он. Павел Коваленко порекомендовал настороженно относиться к резкому падению стоимости товара, а также, в случае, если продукция в наличии не соответствует профилю продавца, обращаться в техподдержку маркетплейса.
Страницы-однодневки
Осуществляя эту схему, злоумышленники создают страницу на маркетплейсе. Покупателя при заказе товаров с нее просят связаться с менеджером в стороннем мессенджере, затем предлагают переоформить товар, так как он якобы закончился либо его не могут доставить. Когда покупатель соглашается, мошенники запрашивают данные для оплаты и присылают фейковые ссылки на товар на маркетплейсе.
Павел Коваленко призвал не переходить в сторонние приложения. «Пока операция совершается на маркетплейсе, она защищена им самим, как только вы выходите за его пределы — маркетплейс ничего не сможет сделать», — пояснил специалист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».