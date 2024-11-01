Экономист дал советы по оплате зарубежных сервисов из России

Аналитик отметил, что после ухода западных платежных систем россияне столкнулись с трудностями при проведении платежей за рубежом и обслуживании зарубежных сервисов. По его словам, ограниченный список стран, принимающих карты «Мир», значительно усложняет финансовые операции для граждан России. Александр Разуваев подчеркнул, что на данный момент карты «Мир» функционируют лишь в небольшом числе стран, среди которых значится Белоруссия. Однако, как заметил эксперт, в Турции эта платежная система так и не была внедрена, что создает дополнительные преграды для владельцев карт, планирующих поездки в эту страну.