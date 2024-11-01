Экономист дал советы по оплате зарубежных сервисов из России

Александр Разуваев подчеркнул, что в кредитной организации клиенты могут получить карту, для оплаты покупок в магазинах, заблокировавших у себя платежи с российских карт. «Я подозреваю, что не все знают о том, что есть банк “МБА-Москва”. Он принадлежит правительству Азербайджана. Соответственно, можно этот вопрос решить как-то через них», — уверен эксперт.
Аналитик отметил, что после ухода западных платежных систем россияне столкнулись с трудностями при проведении платежей за рубежом и обслуживании зарубежных сервисов. По его словам, ограниченный список стран, принимающих карты «Мир», значительно усложняет финансовые операции для граждан России. Александр Разуваев подчеркнул, что на данный момент карты «Мир» функционируют лишь в небольшом числе стран, среди которых значится Белоруссия. Однако, как заметил эксперт, в Турции эта платежная система так и не была внедрена, что создает дополнительные преграды для владельцев карт, планирующих поездки в эту страну.
«Были у россиян надежды на китайского конкурента — UnionPay, но и с ним были проблемы. Так что мы действительно отрезаны от внешних стран, как таковой достойной альтернативы для нас нет. Используя иностранные платежные системы можно нарваться на “кидалово”. Это карты киргизских банков, казахстанских. Поэтому я бы все-таки посоветовал брать за границу наличку», — добавил эксперт.
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