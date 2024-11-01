Доход, необходимый для оплаты ипотеки, в несколько раз превысил средние зарплаты

Схожая ситуация складывается и в двух столицах. В Москве, где средняя зарплата в 2024 году составляет 133,5 тыс. руб., заемщикам придется зарабатывать в 2,6 раза больше для покрытия ипотечного платежа. В Санкт-Петербурге средняя заработная плата — 90,5 тыс. руб., что почти в 2,6 раза меньше требуемого дохода в 235 тыс. руб.