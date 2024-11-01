Доход, необходимый для оплаты ипотеки, в несколько раз превысил средние зарплаты

Наибольшая финансовая нагрузка ложится на плечи жителей Москвы, где сегодня для обслуживания ипотечного кредита необходимо зарабатывать 346,4 тыс. руб. ежемесячно. В Санкт-Петербурге этот порог составляет 235 тыс. руб., а в Казани — 210,2 тыс. руб.
Однако, как свидетельствуют расчеты, реальные зарплаты в этих городах значительно ниже требуемого дохода. В Казани наблюдается самый большой разрыв: средняя заработная плата здесь равна 76,3 тыс. руб., что в 2,8 раза меньше необходимого дохода для обслуживания ипотеки в 210,2 тыс. руб.
Схожая ситуация складывается и в двух столицах. В Москве, где средняя зарплата в 2024 году составляет 133,5 тыс. руб., заемщикам придется зарабатывать в 2,6 раза больше для покрытия ипотечного платежа. В Санкт-Петербурге средняя заработная плата — 90,5 тыс. руб., что почти в 2,6 раза меньше требуемого дохода в 235 тыс. руб.
Наименьшая разница между реальными доходами и необходимыми для обслуживания ипотечного кредита наблюдается в Красноярске, где она составляет 1,6 раза. Для оплаты ипотеки там требуется 131,1 тыс. руб. в месяц, в то время как средняя зарплата составляет 81,9 тыс. руб.
В Воронеже и Екатеринбурге ситуация также остается сложной: там, чтобы оплачивать ипотеку, требуется доход в 1,7 раза превышающий среднюю заработную плату. Так, в Воронеже средняя зарплата составляет 63,7 тыс. руб., а необходимый доход — 111,3 тыс. руб. В Екатеринбурге этот разрыв составляет 83,4 тыс. руб. и 145,9 тыс. руб. соответственно.
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