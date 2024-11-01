ЦБ указал на перегрев на рынке корпоративного кредитования

«С июля в рознице происходит достаточно серьезное замедление. Ежемесячные темпы роста снизились примерно в два раза: было 2%, сейчас меньше 1%. То есть все ограничивающие меры влияют на розницу. Но при этом мы видим, что корпоративное кредитование до сих пор растет годовым темпом больше 20%, и видим, что существенная часть компаний, отраслей оказалась не очень чувствительной к нашей процентной ставке. Поэтому кредитный перегрев однозначно имеет место», — сказала Данилова.