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ЦБ считает, что жесткая ДКП не приведет к негативным последствиям

Российские компании имеют достаточно большой запас устойчивости, отметила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские компании имеют достаточно большой запас устойчивости, жесткая денежно-кредитная политика Банка России не приведет к негативным последствиям для финансовой стабильности. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше» при поддержке ВЭБ, «МТС банка» и журнала «Эксперт».

«У наших компаний достаточно большой запас устойчивости, и нам кажется, что наши жесткие денежно-кредитные условия не приведут к негативным последствиям для финансовой стабильности, и у нас будет возможность обеспечить мягкую посадку», — сказала Данилова.