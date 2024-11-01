ЦБ считает, что жесткая ДКП не приведет к негативным последствиям

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские компании имеют достаточно большой запас устойчивости, жесткая денежно-кредитная политика Банка России не приведет к негативным последствиям для финансовой стабильности. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше» при поддержке ВЭБ, «МТС банка» и журнала «Эксперт».
«У наших компаний достаточно большой запас устойчивости, и нам кажется, что наши жесткие денежно-кредитные условия не приведут к негативным последствиям для финансовой стабильности, и у нас будет возможность обеспечить мягкую посадку», — сказала Данилова.