ЦБ назвал причины ослабления рубля за последнее время

Она отметила, что в России открытая экономика и «по-прежнему ключевое значение играет сальдо текущего счета». «Последнее ослабление курса, в последние месяцы, было связано (то, что мы видим на цифрах) со снижением положительного сальдо текущего счета — за счет некоторого снижения экспорта и увеличения импорта», — уточнила глава департамента ЦБ на встрече клуба молодых экономистов (цитата по «Интерфаксу»).
Госпожа Данилова добавила, что ослабление рубля стало одним из факторов роста инфляции, но на нее повлияли и другие причины. «Мы видим ситуацию и на рынке труда, когда у нас остается очень низкий уровень безработицы, быстрый рост заработных плат, который подстегивает рост цен в экономике, и другие факторы», — сказала глава департамента ЦБ.
На сегодня, 1 ноября, официальный курс доллара, установленный ЦБ, был понижен на 3,04 коп., до 97,02 ₽, курс евро вырос на 30,20 коп, до 105,5 ₽ В июне из-за санкций США Мосбиржа приостановила торги долларами и евро, а ЦБ изменил правила расчета официального курса рубля к этим валютам: теперь он рассчитывается на основе данных кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
Глава Минэкономики Максим Решетников на этой неделе заявил, что влияние курса рубля на импорт не стоит переоценивать. Он считает, что на внешнюю торговлю России больше влияют логистика и сложности с расчетами. По прогнозу министерства, в 2024 году импорт в Россию составит $294,9 млрд, экспорт — $427,6 млрд. В 2025 году Минэкономики рассчитывает, что экспорт вырастет до $445 млрд, а импорт — до $321,9 млрд.
В начале октября официальный курс доллара впервые за год превысил 97 ₽/$. Прошлую неделю рубль закончил небольшим ослаблением позиций против ведущих мировых валют. Росту доллара способствовало невысокое предложение валюты со стороны экспортеров, при одновременном росте спроса на нее со стороны импортеров.
Подробности — в материале «Ъ FM» «Рубль снижается по плану».