ЦБ назвал причины ослабления рубля за последнее время

Глава Минэкономики Максим Решетников на этой неделе заявил, что влияние курса рубля на импорт не стоит переоценивать. Он считает, что на внешнюю торговлю России больше влияют логистика и сложности с расчетами. По прогнозу министерства, в 2024 году импорт в Россию составит $294,9 млрд, экспорт — $427,6 млрд. В 2025 году Минэкономики рассчитывает, что экспорт вырастет до $445 млрд, а импорт — до $321,9 млрд.