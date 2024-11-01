Более 200 торговых центров в России может обанкротиться в 2025 году

Более 200 торговых центров в России в 2025 году может оказаться на грани банкротства на фоне долгов и роста кредитной нагрузки после увеличения ставки ЦБ. Союз торгцентров (СТЦ) обратился к Минэкономики с просьбой предоставить владельцам недвижимости преференции по кредитам, следует из письма организации (его копия есть у Ъ).