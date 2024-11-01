Более 200 торговых центров в России может обанкротиться в 2025 году

В документе собственники обращаются к главе Минэкономики Максиму Решетникову с просьбой предоставить преференции по кредитам. Среди предложений СТЦ — субсидирование ставки по залоговым кредитам до 7−10%, реструктуризация существующих займов с отсрочкой по выплате основного долга на пять—десять лет. Также в числе мер предлагается ввести мораторий на пересмотр условий по текущим займам с плавающей ставкой.
Банк России 25 октября повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Регулятор объяснил такое решение неослабевающим давлением, а также тем, что рост внутреннего спроса «значительно опережает» возможности предложения товаров и услуг.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Торгцентры переполнились кредитами».