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Bloomberg заявил о росте состояния богатейших россиян на $26 млрд

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $26,274 млрд с начала 2024 года, следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

Источник: Reuters

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал $4,81 млрд, его состояние увеличилось до $28,8 млрд, а состояние основателя «Северстали» Алексея Мордашова выросло на $4,75 млрд, до $25,6 млрд. В то же время сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $4,2 млрд, увеличив состояние до $23 млрд.

Наибольшие убытки понес акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов, его состояние уменьшилось на $6,46 млрд, до $14,6 млрд.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.