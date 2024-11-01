Bloomberg заявил о росте состояния богатейших россиян на $26 млрд

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал $4,81 млрд, его состояние увеличилось до $28,8 млрд, а состояние основателя «Северстали» Алексея Мордашова выросло на $4,75 млрд, до $25,6 млрд. В то же время сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $4,2 млрд, увеличив состояние до $23 млрд.