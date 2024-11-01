Bloomberg: партии США с союзниками потратили в предвыборной кампании $14,7 млрд

Подавляющая часть расходов, как подчеркивает Bloomberg, связана с рекламой, «отчаянными призывами к сбору средств и бесконечными звонками в двери избирателей». При этом самые большие усилия в этй сфере предпринимались в колеблющихся штатах, которые и определят, по мнению экспертов, исход президентских выборов 5 ноября в США.