Bloomberg: партии США с союзниками потратили в предвыборной кампании $14,7 млрд

Такие средства в избирательном цикле 2024 года были израсходованы, по данным избиркома, кандидатами, партиями, самыми разными комитетами политических действий — от тех, которые поддерживает, в частности, миллиардер Илон Маск, до нишевых организаций по интересам. В общей сложности насчитывается 11 тыс. «политических групп».
Подавляющая часть расходов, как подчеркивает Bloomberg, связана с рекламой, «отчаянными призывами к сбору средств и бесконечными звонками в двери избирателей». При этом самые большие усилия в этй сфере предпринимались в колеблющихся штатах, которые и определят, по мнению экспертов, исход президентских выборов 5 ноября в США.
Рекламные кампании в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине проводятся круглосуточно. К классическим предвыборным плакатам, развешанным на окнах зданий, вдоль дорог, а также заполнившей эфир телевизионной рекламе добавилась цифровая, особенно в социальных сетях.
За высший государственный пост на президентских выборах будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.