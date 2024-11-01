Банк международных расчетов объяснил выход из проекта mBridge

«БМР выходит из проекта не из-за того, что он провалился, и не по политическим соображениям, но преимущественно из-за того, что мы были вовлечены в работу над ним [почти] четыре года, и сейчас он на таком уровне, что партнеры могут продолжить его сами», — приводит его слова агентство Reuters.