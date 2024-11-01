Аналитики разрушили стереотипы о зарплатах «айтишников»

Технический директор Flowwow Дмитрий Шестернин подчеркнул важность борьбы с такими представлениями: «Создание программных продуктов — это одна из самых сложных задач, которая требует взаимодействия множества систем и компонентов. Например, чтобы пользователь мог нажать пару кнопок и заказать букет, должны корректно работать приложение, операционная система, драйвера, платежные системы и так далее. Программист должен понимать, как функционирует каждая из них, чтобы разработать свое решение. IT-специалисты приносят значительную пользу бизнесу, которую можно кратно масштабировать. Стереотипы же упрощают роль таких сотрудников до “технаря”, что снижает их ценность в глазах общественности. Поэтому IT-специалистам важно акцентировать внимание во внешних коммуникациях на высокой квалификации, которой они обладают, и стратегической значимости для бизнеса, чтобы изменить восприятие профессии и привлечь в нее новые таланты».