Аналитики разрушили стереотипы о зарплатах «айтишников»

В недавнем исследовании, направленном на изучение стереотипов, с которыми сталкиваются IT-специалисты, выяснилось, что 77% респондентов наиболее часто встречаются с мнением о высоких доходах в отрасли. Среди других популярных стереотипов — убеждение, что айтишники способны починить любую технику, на что указали 59% опрошенных. Кроме того, 47% сообщили о заблуждении, что только программисты относятся к категории IT-специалистов.
Ника Лобанова, продюсер направления IT-профессий в компании «Нетология», отметила: «На рынке вакансий сформировался огромный дефицит квалифицированных кадров в IT-сегменте, вызванный стремительным увеличением объема данных и стремлением компаний защитить себя от хакерских атак. Так, за последние пять лет количество вакансий в IT-отрасли увеличилось в 5,3 раза, по разным оценкам дефицит составляет от 700 тысяч до 1 миллиона специалистов. Наши внутренние исследования показывают растущий интерес к профессиям в области аналитики: data-инженерам, ETL-разработчикам, 1C-разработчикам и 1С-аналитикам. С одной стороны, это правда положительно влияет на рост уровня зарплат IT-специалистов, с другой — открывает много возможностей для начинающих. Компании сегодня начинают более охотно нанимать джунов на IT-позиции».
Исследование также показало, что более трети IT-профессионалов (36%) сталкиваются с клише о своей работе несколько раз в месяц, и лишь 14% замечают их ежедневно. Среди тех, кто считает некоторые стереотипы правдивыми, 30% согласились с утверждением, что в IT работают только люди с техническим складом ума и что IT-специалисты трудятся круглосуточно, семь дней в неделю. Однако, почти треть опрошенных (29%) отвергают все шаблонные представления об IT-специалистах как неверные.
Замечено, что стереотипы сильно раздражают лишь 4% профессионалов, в то время как 44% относятся к ним равнодушно, а 33% не обращают на них внимания.
Технический директор Flowwow Дмитрий Шестернин подчеркнул важность борьбы с такими представлениями: «Создание программных продуктов — это одна из самых сложных задач, которая требует взаимодействия множества систем и компонентов. Например, чтобы пользователь мог нажать пару кнопок и заказать букет, должны корректно работать приложение, операционная система, драйвера, платежные системы и так далее. Программист должен понимать, как функционирует каждая из них, чтобы разработать свое решение. IT-специалисты приносят значительную пользу бизнесу, которую можно кратно масштабировать. Стереотипы же упрощают роль таких сотрудников до “технаря”, что снижает их ценность в глазах общественности. Поэтому IT-специалистам важно акцентировать внимание во внешних коммуникациях на высокой квалификации, которой они обладают, и стратегической значимости для бизнеса, чтобы изменить восприятие профессии и привлечь в нее новые таланты».
Среди источников стереотипов 40% опрошенных указали на общение со знакомыми, а 35% отметили социальные сети. Лишь 9% сталкиваются с подобными мнениями со стороны родственников, и 12% — со стороны коллег.
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