WSJ: в США потратят рекордные $4 млрд на сладости для Хэллоуина

По ее информации, шоколадные конфеты в 2024 году «дороже, чем когда бы то ни было». Это связано с инфляцией в целом и погодными условиями, которые привели к снижению урожая какао-бобов, и, как следствие, росту цен на шоколад. «Цены на шоколад достигли рекордно высоких показателей», — отметил представитель исследовательской компании в сельскохозяйственной сфере Agritask Офир Ардон.
Согласно подсчетам Бюро статистики труда США, которые приводит WSJ, индекс цен производителей шоколада в 2024 году вырос почти на 50% по сравнению с 2023 годом. Средняя стоимость 15 унций (примерно 450 г) шоколадных конфет, согласно подсчетам компании Circana, в сентябре составила $9,19, или почти на 40% больше, чем в среднем за последние пять лет.
На фоне этого продажи шоколада снизились, так что один из ключевых производителей на рынке компания Hershey за четыре недели в конце сентября — начале октября зафиксировала падение этого показателя на 1,6%. Несмотря на это, как пишет издание, семьи в этом году, как ожидается, потратят примерно по $30,89 на покупку конфет на Хэллоуин. Таким образом, всего по стране на это уйдут рекордные $4,1 млрд, что на 3,5% выше показателей 2023 года.
В связи с этим, отмечает газета, те, кто, следуя традиции, ходит по домам на Хэллоуин и просит «сладость или гадость», вероятно, получит меньше шоколадных конфет, чем раньше, но больше леденцов и мармелада, продажи которых в последнее время выросли.