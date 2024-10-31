WSJ: в США потратят рекордные $4 млрд на сладости для Хэллоуина

На фоне этого продажи шоколада снизились, так что один из ключевых производителей на рынке компания Hershey за четыре недели в конце сентября — начале октября зафиксировала падение этого показателя на 1,6%. Несмотря на это, как пишет издание, семьи в этом году, как ожидается, потратят примерно по $30,89 на покупку конфет на Хэллоуин. Таким образом, всего по стране на это уйдут рекордные $4,1 млрд, что на 3,5% выше показателей 2023 года.