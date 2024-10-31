Выйти за порог: банки предложили повысить страхование вкладов до 3 млн

Кредитные организации предложили увеличить лимит страхования по коротким вкладам (до трех лет) — с 1,4 млн до 3 млн рублей. А по депозитам на более длинный срок — до 10 млн. С такой инициативой выступили в Ассоциации российских банков, узнали «Известия». Участники рынка поддержали предложение. Порог был установлен еще в 2014-м — с тех пор инфляция составила 93%. При этом в условиях высоких ставок россияне активно несут средства на депозиты. ЦБ ранее уже выступал с инициативой увеличить страхование средств, но только на длинных вкладах. Почему менять условия важно именно сейчас — в материале «Известий».