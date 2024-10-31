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ВТБ опроверг сведения об утечке данных миллионов клиентов

ВТБ не фиксировал утечек данных, угрозы для финансовой безопасности клиентов нет, сообщили РБК в пресс-службе банка.

Источник: Роман Демьяненко/ТАСС

«Появившаяся на отдельных сомнительных ресурсах очередная “база данных” не является базой данных банка ВТБ. Это скомпилированная из открытых источников и данных сторонних организаций информация от 2022 года», — заявили в финансовой организации.

Там добавили, что в ВТБ регулярно следят «за сохранностью данных своих клиентов» и работают «над предотвращением любых попыток взлома» систем.

Ранее телеграм-канал «Утечки информации» сообщил о появлении на теневом форуме базы данных под названием «ВТБ-клиенты». Она содержит персональные данные 6,1 млн человек и была составлена с помощью ряда других баз.

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