ВТБ опроверг сведения об утечке данных миллионов клиентов

«Появившаяся на отдельных сомнительных ресурсах очередная “база данных” не является базой данных банка ВТБ. Это скомпилированная из открытых источников и данных сторонних организаций информация от 2022 года», — заявили в финансовой организации.
Там добавили, что в ВТБ регулярно следят «за сохранностью данных своих клиентов» и работают «над предотвращением любых попыток взлома» систем.
Ранее телеграм-канал «Утечки информации» сообщил о появлении на теневом форуме базы данных под названием «ВТБ-клиенты». Она содержит персональные данные 6,1 млн человек и была составлена с помощью ряда других баз.
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