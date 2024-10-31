Власти РФ предпринимают меры по сдерживанию роста цен на бензин

По данным издания, правительство не планирует снимать ограничения на экспорт бензина, действующие до конца 2024 года. На российских нефтеперерабатывающих заводах продолжаются плановые и неплановые ремонтные работы, что заставило правительство отказаться от снятия ограничений на экспорт бензина до конца года.