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Власти РФ предпринимают меры по сдерживанию роста цен на бензин

Российские власти предпринимают попытки сдержать рост цен на бензин, пишет «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на несколько источников в нефтяной отрасли.

Источник: Reuters

По данным издания, правительство не планирует снимать ограничения на экспорт бензина, действующие до конца 2024 года. На российских нефтеперерабатывающих заводах продолжаются плановые и неплановые ремонтные работы, что заставило правительство отказаться от снятия ограничений на экспорт бензина до конца года.

«На фоне сокращения нефтепереработки производство бензина сейчас находится на минимальных уровнях, а насыщение рынка, которое необходимо для открытия экспорта, пока не достигнуто, даже несмотря на снижение спроса», — говорится в сообщении издания.

В июле «Коммерсантъ» писал, что правительство России может ограничить экспорт дизельного топлива.

В текущем году ограничения на вывоз были введены только в отношении бензина. В 2023 году власти запретили экспорт дизтоплива, но из-за рисков снижения нефтепереработки через две недели трубопроводный экспорт возобновился.