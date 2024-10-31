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В СФ напомнили об одном виде субсидий для пенсионеров

Сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова рассказала «Газете.Ru», что пенсионеры имеют право оформить субсидию на оплату коммунальных услуг, если тратят на ЖКУ больше определенной доли дохода за месяц. Для Москвы показатель составляет 10% семейного дохода.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Размер субсидии зависит от региональных норм. В Якутии это 15% от дохода семьи и так далее. Кроме того, сейчас для пенсионеров предусмотрена компенсация расходов по капремонту. Для россиян старше 70 лет она составляет 50%, старше 80 лет — 100%. Она возможна в том случае, если пенсионер проживает один и не работает, или живет с родными неработающими пенсионерами или инвалидами первой либо второй группы», — уточнила Ольга Епифанова.

По словам сенатора, одиноких пенсионеров из Москвы освободили от оплаты за вывоз мусора, предоставили им скидку в 50% на пользование домовой ТВ-антенной и ежемесячно компенсируют затраты на телефонную связь.

Эксперт отметила, что специальные скидки и компенсации существуют также для других льготных категорий:

  • участников ВОВ;
  • ветеранов боевых действий и членов их семей;
  • инвалидов;
  • пострадавших в результате аварии на ЧАЭС;
  • жителей блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда.

Как уточнила Ольга Епифанова, с ноября 2024 года вступят в силу некоторые важные изменения. В частности, льготники будут реже получать отказы в оформлении компенсаций на оплату услуг из-за задолженности по ним. Порядок отказа прописали в законе более четко — учитывать будут только непогашенную задолженность. Данные о наличии долгов при оформлении выплат госслужащие смогут получать из системы ГИС ЖКХ по состоянию на первое число текущего месяца, подчеркнула эксперт.

Как рассказала Ольга Епифанова, оформить льготы и скидки можно через органы соцзащиты или в отделениях МФЦ. В отдельных регионах страны заявление принимают через «Госуслуги». Сенатор уточнила перечень документов, необходимых для оформления субсидий:

  • пенсионное удостоверение;
  • паспорт;
  • выписка лицевого счета для подтверждения, что нет долгов по ЖКХ;
  • выписка из домовой книги или справка о составе семьи;
  • документы с указанием основания для проживания пенсионера в конкретной квартире (собственность, аренда, регистрация).

Сенатор подчеркнула, что для пенсионеров в 2025 году и далее сохраняют право на субсидии на оплату коммунальных услуг, льготы по оплате взносов за капремонт, другие компенсации и скидки.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».