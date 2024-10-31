В СФ напомнили об одном виде субсидий для пенсионеров

«Размер субсидии зависит от региональных норм. В Якутии это 15% от дохода семьи и так далее. Кроме того, сейчас для пенсионеров предусмотрена компенсация расходов по капремонту. Для россиян старше 70 лет она составляет 50%, старше 80 лет — 100%. Она возможна в том случае, если пенсионер проживает один и не работает, или живет с родными неработающими пенсионерами или инвалидами первой либо второй группы», — уточнила Ольга Епифанова.
По словам сенатора, одиноких пенсионеров из Москвы освободили от оплаты за вывоз мусора, предоставили им скидку в 50% на пользование домовой ТВ-антенной и ежемесячно компенсируют затраты на телефонную связь.
Эксперт отметила, что специальные скидки и компенсации существуют также для других льготных категорий:
- участников ВОВ;
- ветеранов боевых действий и членов их семей;
- инвалидов;
- пострадавших в результате аварии на ЧАЭС;
- жителей блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда.
Как уточнила Ольга Епифанова, с ноября 2024 года вступят в силу некоторые важные изменения. В частности, льготники будут реже получать отказы в оформлении компенсаций на оплату услуг из-за задолженности по ним. Порядок отказа прописали в законе более четко — учитывать будут только непогашенную задолженность. Данные о наличии долгов при оформлении выплат госслужащие смогут получать из системы ГИС ЖКХ по состоянию на первое число текущего месяца, подчеркнула эксперт.
Как рассказала Ольга Епифанова, оформить льготы и скидки можно через органы соцзащиты или в отделениях МФЦ. В отдельных регионах страны заявление принимают через «Госуслуги». Сенатор уточнила перечень документов, необходимых для оформления субсидий:
- пенсионное удостоверение;
- паспорт;
- выписка лицевого счета для подтверждения, что нет долгов по ЖКХ;
- выписка из домовой книги или справка о составе семьи;
- документы с указанием основания для проживания пенсионера в конкретной квартире (собственность, аренда, регистрация).
Сенатор подчеркнула, что для пенсионеров в 2025 году и далее сохраняют право на субсидии на оплату коммунальных услуг, льготы по оплате взносов за капремонт, другие компенсации и скидки.
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