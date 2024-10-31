В Сбербанке оценили вероятность повышения ставки в декабре

«То, что ЦБ повысит ставку в декабре до 23%, на мой взгляд, более вероятно, чем-то, что он откажется от таргетирования инфляции», — сказал он.
«Консенсус говорит о том, что период высоких ставок продлится значительную часть 2025 года, вряд ли падение начнется в первом полугодии 2025 года, в хорошем сценарии оно начинается во втором полугодии. Но на самом деле вероятность повышения ставки не только в ближайшем декабре, но и в течение 2025 года очень велика», — считает аналитик.
Матовников считает, что-то, каким будет пик ключевой ставки, зависит от темпов инфляции. По его словам, с середины 2021 года большинство номинальных показателей (обороты, зарплаты населения) выросли примерно на 50−60%. За этот период реальная экономика выросла примерно на 10%, накопленная инфляция составляет около 30% — это означает, что есть «навес денежный», составляющий порядка 10−15%, который может стать будущей инфляцией.
«В моменте за счет высоких ставок ЦБ направляет дополнительный спрос на вклады. Если эти деньги отпустить, например: “Давайте снизим ставку, хватит тушить экономику, давайте снизим до 15% — тоже хорошая ставка, тоже выше текущей инфляции”, тогда мы очень быстро можем получить двузначную инфляцию, а нам это точно не надо», — добавил аналитик.
Матовников отметил, что в этой ситуации главный вопрос — как найти баланс, чтобы не скатиться в двузначную инфляцию, но и сохранить достаточно возможностей для развития производства, которое со временем догонит потенциальный спрос.
«В противном случае проблему “денежного навеса” не решить», — заключил он.