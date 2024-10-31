В Сбербанке оценили вероятность повышения ставки в декабре

«Консенсус говорит о том, что период высоких ставок продлится значительную часть 2025 года, вряд ли падение начнется в первом полугодии 2025 года, в хорошем сценарии оно начинается во втором полугодии. Но на самом деле вероятность повышения ставки не только в ближайшем декабре, но и в течение 2025 года очень велика», — считает аналитик.