В России стало сложно продавать госдолг

Аукционы по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ), через которые Минфин России наращивает госдолг, в 2024 году проваливаются почти на порядок чаще, чем за последние девять лет. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет «Коммерсантъ».