В Минэкономразвития предложили ограничить господдержку по времени

«В ситуации жесткой ДКП и понятных ограничений нам совместно надо думать о настройках инструментов поддержки. Все не должно сводиться к льготным кредитам. А там, где льготные кредиты, должно быть разумное разделение рисков между бизнесом и государством. Государство не должно брать на себя весь процентный риск. Приоритетных отраслей не должно быть слишком много. Меры поддержки должны быть ограничены во времени», — сказала Крючкова, выступая в Госдуме.