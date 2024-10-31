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В Минэкономразвития предложили ограничить господдержку по времени

МОСКВА, 31 октября./ТАСС/. В условиях жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) и имеющихся ограничений в экономике необходимо ограничить время действия мер государственной поддержки отраслей, считает заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова.

Источник: Shutterstock

«В ситуации жесткой ДКП и понятных ограничений нам совместно надо думать о настройках инструментов поддержки. Все не должно сводиться к льготным кредитам. А там, где льготные кредиты, должно быть разумное разделение рисков между бизнесом и государством. Государство не должно брать на себя весь процентный риск. Приоритетных отраслей не должно быть слишком много. Меры поддержки должны быть ограничены во времени», — сказала Крючкова, выступая в Госдуме.

Она отметила, что зачастую отрасль «подсаживается» на господдержку, которую впоследствии сложно отменить. «И это тоже создает проблемы», — подчеркнула замминистра.