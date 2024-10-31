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TotalEnergies снизила продажи СПГ за девять месяцев на 11%

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Продажи сжиженного природного газа (СПГ) французской энергетической компании TotalEnergies сократились в январе — сентябре 2024 года на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из отчета компании.

Источник: AP 2024

Объем продаж СПГ составил 29 млн т против 32,5 млн т годом ранее. При этом в третьем квартале показатель оказался на 8% выше уровня второго квартала.

«Продажи СПГ выросли на 8% по сравнению с предыдущим кварталом в основном из-за более высоких продаж на спотовом рынке на фоне сезонного заполнения хранилищ», — отметила компания.

Доходы TotalEnergies от продажи СПГ за 9 месяцев также уменьшились — на 28%, до $3,437 млрд. В третьем квартале показатель снизился в годовом сравнении на 21%, до $1,063 млрд, а по сравнению с предыдущим кварталом — на 8%.