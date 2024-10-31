TotalEnergies снизила продажи СПГ за девять месяцев на 11%

Доходы TotalEnergies от продажи СПГ за 9 месяцев также уменьшились — на 28%, до $3,437 млрд. В третьем квартале показатель снизился в годовом сравнении на 21%, до $1,063 млрд, а по сравнению с предыдущим кварталом — на 8%.