TotalEnergies снизила продажи СПГ за девять месяцев на 11%

Объем продаж СПГ составил 29 млн т против 32,5 млн т годом ранее. При этом в третьем квартале показатель оказался на 8% выше уровня второго квартала.
«Продажи СПГ выросли на 8% по сравнению с предыдущим кварталом в основном из-за более высоких продаж на спотовом рынке на фоне сезонного заполнения хранилищ», — отметила компания.
Доходы TotalEnergies от продажи СПГ за 9 месяцев также уменьшились — на 28%, до $3,437 млрд. В третьем квартале показатель снизился в годовом сравнении на 21%, до $1,063 млрд, а по сравнению с предыдущим кварталом — на 8%.