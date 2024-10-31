Суд оставил без движения иск «Газпром переработка Благовещенск» к Linde

Амурский ГПЗ — один из инфраструктурных проектов «Газпрома» на Дальнем Востоке, должен стать якорным предприятием центра глубокой переработки газа. На заводе будет перерабатываться природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу «Сила Сибири». Проектная мощность предприятия составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать производство гелия — до 60 млн куб. м ежегодно, метана (38 млрд куб. м), этана (2,4 млн тонн), пропана и бутана (1,5 млн тонн), пентан-гексановой фракции (200 тыс. тонн).