Суд оставил без движения иск «Газпром переработка Благовещенск» к Linde

Исковое заявление было подано 29 октября.
Ответчиками являются Linde INC, Linde Gas & Equipment INC, Linde PLC, Linde Russia UK Limited, Linde UK Holdings No.2 Limited, Linde PLC, Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH и Linde GmbH. В качестве третьих лиц указаны ООО «Праксайр Волгоград», ООО «Криостар рус», АО «Линде газ рус», АО «Линде Уралтехгаз», ООО «Линде газ Липецк», ЕПАМ, ООО «Линде инжиниринг рус», ООО «Праксэа рус», ООО «Линде газ Новотрорицк» и ООО Газпром линде инжиниринг".
В январе 2016 года «Газпром» заключил соглашение с Linde на поставку основного технологического оборудования на Амурский ГПЗ для получения гелия и ценных компонентов для нефтехимии. В 2022 году Linde ушла из России, но «Газпром» самостоятельно продолжил реализацию проекта.
Амурский ГПЗ — один из инфраструктурных проектов «Газпрома» на Дальнем Востоке, должен стать якорным предприятием центра глубокой переработки газа. На заводе будет перерабатываться природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу «Сила Сибири». Проектная мощность предприятия составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать производство гелия — до 60 млн куб. м ежегодно, метана (38 млрд куб. м), этана (2,4 млн тонн), пропана и бутана (1,5 млн тонн), пентан-гексановой фракции (200 тыс. тонн).