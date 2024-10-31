Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков снизилась с марта

Предыдущее снижение было в середине марта, с тех пор показатель неуклонно рос. Как и ключевая ставка ЦБ РФ, которая с конца 2023 года держалась на уровне 16% годовых, в июле была поднята до 18%, в сентябре — до 19%, а с 28 октября составляет 21%.