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Сбер повысил ставки по популярным депозитам

Во Всемирный день сбережений, 31 октября, Сбер увеличил ставки до 21% годовых по вкладам «Лучший %» и «СберВклад», сообщает пресс-служба банка.

Источник: Вероника Сапожникова

В банке отметили, что выгоднее всего открывать вклады на 7 месяцев.

При открытии вклада «СберВклад» необходимо выполнять ряд условий, среди которых оплата покупок по карте Сбера от 30 тыс. рублей в месяц.