Российский рынок акций снижается в начале торгов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале торговой сессии демонстрирует снижение основных индексов. Юань также слабеет в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снизился на 1,26%, до 2 582,47 пункта, индекса РТС — также на 1,26%, до 838,24 пункта.
При этом курс юаня к рублю на открытии торгов снизился на 2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 13,58 рубля.
К 10:18 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и составил 2 581,82 пункта (-1,28%), индекс РТС находился на уровне 838,03 пункта (-1,28%).
В то же время курс юаня замедлил снижение и составил 13,596 рубля (-0,45 копейки).
Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.