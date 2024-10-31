Россияне не спешат получать ипотеку, даже если банк одобрил ее

«Мы достаточно отчетливо видим, что люди действительно не спешат получать ипотеку, даже если банк одобрил заявку. Причина тут в том, что кроме высоких ипотечных ставок банки существенно ужесточили и прочие условия. Так, многие сейчас одобряют ипотеку только с первоначальным взносом не менее 30−50% — таким образом банки снижают риски, да и по большинству кейсов клиент может пройти по нормам показателя долговой нагрузки только в случае высокого первоначального взноса», — пояснил Арзамасцев.