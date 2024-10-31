Россияне не спешат получать ипотеку, даже если банк одобрил ее

«Спрос на ипотечное кредитование в России по-прежнему находится в состоянии спада. В этом октябре количество заявок на ипотеку показало снижение на 50% в сравнении с октябрем 2023 года. Снижение в сентябре было примерно на том же на уровне (47% год к году)», — уточнил он.
Конверсия в реальные выдачи по одобренным заявкам также снизилась. Если в прошлом году в активные месяцы показатель составлял от 17 до 20%, то в июле-сентябре 2024 года он не поднимался выше 10−14%, указал Арзамасцев.
По его словам, не помогает и то, что в июле, августе, сентябре и октябре текущего года банки одобряли в среднем 33−35% заявок на ипотеку, хотя в те же месяцы 2023 года показатель составлял 28−30%.
«Мы достаточно отчетливо видим, что люди действительно не спешат получать ипотеку, даже если банк одобрил заявку. Причина тут в том, что кроме высоких ипотечных ставок банки существенно ужесточили и прочие условия. Так, многие сейчас одобряют ипотеку только с первоначальным взносом не менее 30−50% — таким образом банки снижают риски, да и по большинству кейсов клиент может пройти по нормам показателя долговой нагрузки только в случае высокого первоначального взноса», — пояснил Арзамасцев.
Он также отметил, что выгодная для покупателей ситуация со скидками и субсидиями от застройщиков просуществует максимум до конца года. «В 2025 году им придется пересмотреть условия, и либо существенно сократить объемы субсидий и скидок, либо уже пересмотреть цены, иначе финмодели у многих просто не сойдутся», — добавил Арзамасцев.