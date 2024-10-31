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Россиянам рассказали еще об одном празднике 31 октября

31 октября, вот уже как 100 лет, отмечается Международный или Всемирный день сбережений. Как возник этот праздник и в чем его суть, рассказала Финансам Mail Ламия Мамедова, эксперт экономического факультета РУДН.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Она напомнила, что история возникновения праздника начинается с 1924 года. Тогда в итальянском городе Милане с 27 по 31 октября проходил первый международный конгресс сберегательных банков, в котором приняли участие представители кредитных организаций из 29 стран. Итальянских профессор Филиппо Равизза в ходе конгресса объявил 31 октября «Всемирным днем сбережений». В 1989 году праздник был закреплен Директивой ООН.

Сегодня этот праздник отмечается в большинстве стран, в том числе в России.

«Основной концепцией данного праздника является напоминание гражданам, что сберегать деньги в банке надежнее и выгоднее, чем откладывать их дома “под матрасом”», — отметила Ламия Мамедова.

Мировые финансовые организации, подчеркнула она, в этот день напоминают, что сбережение денег должно быть направлено на повышение уровня и качества жизни, а также на формирование экономической безопасности.

«На сегодняшний день данный праздник охватывает еще больше сфер жизни человека и напоминает о том, что необходимо бережно относиться не только к личным финансам, но и к своему здоровью, времени, силам, а также к окружающей среде и ко всем видам природных ресурсов», — заключила эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».