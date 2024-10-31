Россиянам рассказали еще об одном празднике 31 октября

«На сегодняшний день данный праздник охватывает еще больше сфер жизни человека и напоминает о том, что необходимо бережно относиться не только к личным финансам, но и к своему здоровью, времени, силам, а также к окружающей среде и ко всем видам природных ресурсов», — заключила эксперт.