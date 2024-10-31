Россия стала четвертой в мире по спросу на золотые украшения

Россияне в июле-сентябре приобрели 11,7 тонны золотых украшений против 11,1 тонны годом ранее. В результате Россия стала четвертой в мире по спросу на золотые драгоценности, обойдя ОАЭ.
Лидером в третьем квартале была Индия, где население приобрело 171,6 тонны золотых украшений — это стало максимальным объемом для соответствующего периода с 2015 года.
Второе место в июле-сентябре занял Китай, где спрос упал на треть — до 102,5 тонны. Это стало самым слабым уровнем продаж за третий квартал с 2010 года. Тройку лидеров замыкают США, где в годовом выражении покупки сократились до 27,9 тонны с 28,6 тонны годом ранее.
Интересно, что среди тридцати крупнейших рынков золотых украшений лишь пять зафиксировали в третьем квартале рост спроса на них в годовом выражении. Так, в Индии он увеличился на 10%, в России — 5%, в Испании — 3%, а в Бразилии и Мексике — 2%.