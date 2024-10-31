Россия стала четвертой в мире по спросу на золотые украшения

Интересно, что среди тридцати крупнейших рынков золотых украшений лишь пять зафиксировали в третьем квартале рост спроса на них в годовом выражении. Так, в Индии он увеличился на 10%, в России — 5%, в Испании — 3%, а в Бразилии и Мексике — 2%.